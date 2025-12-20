Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Šta smo sve saznali u Odjelu za neobjašnjive fenomene, šta je Yugo-Siri, a šta aplikacija NADJIDRUG na Yugo-mreži

Treći nastavak naučno-fantastičnog romana “Crveni”. Inspirisano romanom Marka Vidojkovića „E baš vam hvala“ i po motivima scenarija „Crveni“ Srđana Dragojevića 2026. BEOGRAD, SFRJ DIMENZIJA Jugoslav stoji pred jedinim vratima na kraju dugačkog, turobnog hodnika. Na vratima piše: F ODELJENJE „Sada si pao najniže, Jugoslave“, pomisli on, čitajući natpis. Sitnija slova ispod ovog natpisa ipak pružaju zrno optimizma, dajući, kakvo-takvo, objašnjenje. „Odeljenje za