Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Piše Srđan Dragojević
Šta smo sve saznali u Odjelu za neobjašnjive fenomene, šta je Yugo-Siri, a šta aplikacija NADJIDRUG na Yugo-mreži

Treći nastavak naučno-fantastičnog romana “Crveni”. Inspirisano romanom Marka Vidojkovića „E baš vam hvala“ i po motivima scenarija „Crveni“ Srđana Dragojevića 2026. BEOGRAD, SFRJ DIMENZIJA Jugoslav stoji pred jedinim vratima na kraju dugačkog, turobnog hodnika. Na vratima piše: F ODELJENJE „Sada si pao najniže, Jugoslave“, pomisli on, čitajući natpis. Sitnija slova ispod ovog natpisa ipak pružaju zrno optimizma, dajući, kakvo-takvo, objašnjenje. „Odeljenje za
JugoslavijaAnte MarkovićMarko Vidojković

