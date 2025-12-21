Hitno upozorenje srpske policije: Svako mora da pročita, od ovoga može da vam zavisi život

MUP je upozorio na najčešću grešku u vožnji prilikom smanjene vidljivosti

U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote. Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena. VAŽNO UPOZORENJE: Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU. To znači - niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju. ZATO: Ako vi ne vidite dobro - ne vide ni vas. BONUS VIDEO: