Hitno upozorenje srpske policije: Svako mora da pročita, od ovoga može da vam zavisi život

Alo pre 39 minuta
Hitno upozorenje srpske policije: Svako mora da pročita, od ovoga može da vam zavisi život

MUP je upozorio na najčešću grešku u vožnji prilikom smanjene vidljivosti

U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote. Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena. VAŽNO UPOZORENJE: Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU. To znači - niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju. ZATO: Ako vi ne vidite dobro - ne vide ni vas. BONUS VIDEO:
