Poznato kad Zvezda predstavlja Dejana Stankovića

Fudbalski klub Crvena zvezda zakazala je promociju novog trenera, za ponedeljak od 15.00 časova.

Klupu šampiona Srbije napustio je Vladan Milojević i njega će naslediti Dejan Stanković. Doduše, u zvaničnom pozivu novinarima, nije navedeno da će baš Stanković biti novi trener, ali to se gotovo i ne dovodi u pitanje. Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine. Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obeubedio dva "proleća" u Ligi Evrope. Ipak, mrlju na taj mandat bacaju porazi u kvalifikacijama