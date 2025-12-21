Poznato kad Zvezda predstavlja Dejana Stankovića

Poznato kad Zvezda predstavlja Dejana Stankovića

Fudbalski klub Crvena zvezda zakazala je promociju novog trenera, za ponedeljak od 15.00 časova.

Klupu šampiona Srbije napustio je Vladan Milojević i njega će naslediti Dejan Stanković. Doduše, u zvaničnom pozivu novinarima, nije navedeno da će baš Stanković biti novi trener, ali to se gotovo i ne dovodi u pitanje. Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine. Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obeubedio dva "proleća" u Ligi Evrope. Ipak, mrlju na taj mandat bacaju porazi u kvalifikacijama
