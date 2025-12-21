Rat - dan 1.397: Vojska se predala?; Rusi upali u selo; Evropska armija stiže u Ukrajinu?

pre 32 minuta
Rat - dan 1.397: Vojska se predala?; Rusi upali u selo; Evropska armija stiže u Ukrajinu?

Rat u Ukrajini - 1.397. dan. Trinaest ukrajinskih vojnika iz 119. odvojene brigade teritorijalne odbrane predalo se ruskim snagama u Sumskoj oblasti Ukrajine, saopštile su danas ruske bezbednosne službe.

Ruske snage prešle su granicu sa Ukrajinom u Sumskoj oblasti i odvele oko 50 stanovnika jednog ukrajinskog pograničnog sela u Rusiju, preneli su u danas ukrajinski mediji, pozivajući se na vojsku, prenosi agencija Rojters. Nekoliko evropskih zemalja spremno je da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu kako bi pomogle u očuvanju mira i reagovale u slučaju da Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum.
