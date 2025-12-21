U Novom Pazaru održan skup podrške Državnom univerzitetu

Beta pre 2 sata

Skup podrške studentima i profesorima Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) "Ili oni, ili mi" završen je večeras porukom da je važno očuvanja te visokoškolske ustanove.

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu Miloš Pavlović je kazao u govoru da nije čudno što su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru postali simbol jedinstva, hrabrosti, tolerancije i razumevanja, jer dolaze iz grada koji zna šta znači živeti zajedno.

Istakao je da su oni uspeli za kratko vreme da izgrade ono što je rušeno decenijama – poverenje.

"Zato ovo nije studenstki pokret, ovo je zreo društveni čin, odgovor na pokušaje da se obrazovanje potisne, da se univerziteti oslabe, da se znanje zameni strahom. Želja države da se ugasi jedan univerzitet nije samo administrativni i tehnički čin. To je pokazatelj kojim putem neko želi da nas vodi. Ali, to nije put, to je stranputica", rekao je Pavlović.

Profesor Predrag Cvetičanin sa Fakulteta umetnosti u Nišu ocenio je u govoru da su najlepši i najdirljiviji trenuci studentskih protesta vezani za studente iz Novog Pazara koji su "srušili zidove nepoverenja i mržnje koje su godinama gradili radikali, preobučeni radikali i njihovi saradnici".

Naveo je i da su studenti pokazali da "u Srbiji nema većine i manjine, već samo ljudi i neljudi".

"Zato je strašno ovo što se sada dešava na DUNP, zato to ne sme da se dozvoli. Ja već više od 30 godina radim na univerzitetu, svačeg sam se nagledao, nije mi nepotizam nepoznat na fakultetu, ali da otac deci ostavi u nasledstvo državni univerzitet, to još nisam video, da država plaća penzionere iz cele zemlje da pored penzije primaju plate redovnih profesora, i to još nisam video", kazao je Cvetičanin.

Naglasio bi da bi o budućnosti Državnog univerziteta trebalo da razmišljaju i predstavnici Grada Novog Pazara.

Ocenio je da će jedinstvena studentska lista ubedljivo pobediti na predstojećim izborima i da je neminovan poraz sada vladujuće Srpske napredne stranke.

Profesorka Marina Petrović Jilih sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu je u govoru ukazala da "urušavanje univerziteta u Srbiji svoj težak pečat dobija u Novom Pazaru".

"Treba da im pokažemo da ćemo sa ovim mladim ljudima braniti i čuvati najbitnije tekovine studentskih protesta – pravda za sve, jednakost, jedinstvo, solidarnost i slogu. Bez obzira na sve naše razlike", naglasila je ona.

Bivši profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru Senad Ganić podsetio je u govoru da je Novi Pazar jedan od najsvetlijih tačaka demokratske borbe u Srbiji.

"To svetlo je upaljeno na DUNP-u i to usred mraka kojeg su uneli oni koji ga vode. Svetlo su upalili studenti i njihovi slobodni profesori i pronosili ga Srbijom. Pronosili su i glas o zulumu koji se događa u jednoj maloj, podeljenoj i paralisanoj zajednici", rekao je Ganić.

Dodao je da je važno sačuvati DUNP jer bi njegovo uništenje bilo početak uništavanja visokog obrazovanja u celoj Srbiji.

Student Državnog univerziteta Enes Džogović kazao je u govoru da se na toj visokoškolskoj ustanovi prvi put desilo da uprava studente naziva teroristima i stranim plaćenicima, da upada na univerzitet i isteruje studente i da je prvi put narušena njegova autonomija.

"Pokušali su da nas zaustave i podele propagandom nacionalizma. Odgovarali smo porukama ljubavi. Ovde smo i dalje i dalje se borimo. Idemo do kraja. Nama je više stalo da ga sačuvamo, nego njima da ga unište. Mislim da je i njima jasno da nećemo odustati i da ćemo se boriti da sačuvamo univerzitet", kazao je Džogović.

Najavio je da će razgovarati sa novom rektorkom Tanjom Soldatović, te da će od ishoda tog razgovora zavisiti njihovi dalji koraci.

(Beta, 21.12.2025)

