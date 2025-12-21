(FOTO/VIDEO) Održan protest u Novom Pazaru: Studenti i profesori DUNP zatražili uvođenje privremene uprave

Newsmax Balkans
(FOTO/VIDEO) Održan protest u Novom Pazaru: Studenti i profesori DUNP zatražili uvođenje privremene uprave

Protest pod sloganom "Ili oni ili mi" počeo je oko 11 časova u Novom Pazaru u znak podške studentima i profesorima Državnog univerziteta (DUNP) u tom gradu. Iako je bila planirana dvanaestočasovna blokada grada, protest je okončan oko 19 sati.

Program studentskog protesta počeo je u 17 sati tribinom "Pravo na grad", na kojoj učestvuju arhitekte iz Novog Pazara. Tribina je posvećena očuvanju kulturnog nasleđa grada. Na otvaranju tribine poručeno je da je "grad emocija, navika i sećanje". Prisutnima se obraćaju profesori Državnog univerziteta u Novom Pazaru, kao i profesori sa drugih univerziteta, a takođe i studenti u blokadi. Foto: ATAImages/Elmedin Hajrović Foto: ATAImages/Elmedin Hajrović Foto:
