(Foto) Prve slike masakra ispred kafane: Sve vrvi od policije, hitne pomoći i forenzičara, napadači izrešetali ljude: Opsadno stanje kod Johanesburga

Blic pre 35 minuta
(Foto) Prve slike masakra ispred kafane: Sve vrvi od policije, hitne pomoći i forenzičara, napadači izrešetali ljude: Opsadno…
Motiv napada trenutno nije poznat, a napadač je pucao nasumično po prolaznicima Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi tokom ovog meseca, nakon ranijeg u Pretoriji Na prvim fotografijama masakra kod Johanesburga vidi se kako zabrinute porodice čekaju vesti svojim najbližima, nakon što su naoružani napadači počeli da puca na ljude ispred lokalne kafane u Bekersdalu. Na licu mesta prisutni su pripadnici policije, Hitne pomoći, ali i forenzičari. U napadu je
