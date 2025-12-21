Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi u Johanezburgu

RTS pre 2 sata
Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi u Johanezburgu

Naoružani napadač ubio je najmanje 10 osoba i ranio još 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanezburga, saopštila je lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicama na ulicama, prenosi CBS. "Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", izjavila je portparolka policije Brenda Muridili. Najmanje desetoro ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu. Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog meseca, kada su, 6. decembra, naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12
Ključne reči

Južna AfrikaAfrika

