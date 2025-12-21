Horor u Bekersdalu: Naoružana grupa sejala smrt u baru, ulice prekrivene krvlju - slike su potresne

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/ theguardian
Horor u Bekersdalu: Naoružana grupa sejala smrt u baru, ulice prekrivene krvlju - slike su potresne

Krvavi obračun potresao je Južnu Afriku tokom noći između subote i nedelje, kada je u malom mestu Bekersdal, četrdesetak kilometara jugozapadno od Johanesburga, ubijeno najmanje devet ljudi, dok je još deset osoba zadobilo prostrelne rane.

Prema prvim informacijama, grupa od oko dvanaest naoružanih muškaraca oko jedan sat iza ponoći upala je u lokalni bar i bez ikakvog upozorenja započela rafalnu paljbu po gostima. Napad se nije završio unutar objekta – dok su bežali, napadači su nastavili da pucaju i po ulici, ostavljajući iza sebe haos i ranjene ljude. Južnoafrička policija saopštila je da su osumnjičeni na mesto zločina stigli u dva automobila, a potom se istim putem dali u beg. Uprkos potrazi,
Južna Afrika

