Hapšen u akciji "Ciklon", divljao na utakmici u Đenovi: Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači sasuli kišu metaka, za dlaku izbegao smrt
Blic pre 4 sati
Bio je hapšen 2016. godine tokom akcije 'Ciklon' zbog sumnje da je predvodio kriminalnu grupu za trgovinu narkoticima Specijalni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Jevtića, ali nije poznato kako se našao na slobodi Jevto Jevtić, navodni vođa navijača "Taurunum bojs" iz Zemuna, koji je brutalno napadnut u sačekuši u petak oko 23 časa, kada je na njegovo vozilo ispaljen rafal metaka, od ranije je dobro poznat policiji i javnosti po incidentima i neredima na