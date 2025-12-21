Umro poznati makedonski glumac Laze Manaskov. Napustio nas u 67. godini: Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Dramsko pozorište u Skoplju održalo je posvetu predstavi u njegovu čast.

Publika će ga pamtiti po značajnim filmskim i televizijskim ulogama. Umro Laze Manaskov, poznati makedonski glumac. Makedonski glumac Laze Manaskov preminuo je danas, 20. decembra, u 67. godini, saopštilo je Dramsko pozorište iz Skoplja. - Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas preminuo naš glumac i dugogodišnji kolega Laze Manaskov. Večerašnje izvođenje predstave "Meci iznad Brodveja" biće posvećeno njemu u čast. Neka mu je večna slava - navodi se u