Umro Laze Manaskov: Poznati glumac napustio nas u 67. godini, publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Alo pre 2 sata
Ostaje upamćen po kultnim filmovima

Makedonski glumac Laze Manaskov preminuo je danas, 20. decembra, u 67. godini, saopštilo je Dramsko pozorište iz Skoplja. - Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas preminuo naš glumac i dugogodišnji kolega Laze Manaskov. Večerašnje izvođenje predstave "Meci iznad Brodveja" biće posvećeno njemu u čast. Neka mu je večna slava - navodi se u saopštenju pozorišta. Manaskov je rođen 1958. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta
