Ovo je moćan tekst pobednice Montesonga Tamare Živković: Reči nose jaku poruku posvećenu ženama

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovo je moćan tekst pobednice Montesonga Tamare Živković: Reči nose jaku poruku posvećenu ženama

Tamara Živković predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji 2026. pesmom "Nova zora".

Ona je odlukom publike i stručnog žirija osvojila najviše glasova i ove godine će se boriti za prvo mesto na Eurosongu. Ovogodišnja crnogorska pobednica priznala je da pesma nosi snažnu poruku i govori o snazi i prkosu jakih žena. U nastavku teksta su stihovi pesme: Ko je ovde ko? Ma kraj je Moj je jači hod, za dalje Iz srca sad vadim olovo Sve je gotovo, sve je gotovo Lepe žene, jake kao stene, žene Lepe žene, lepe su zbog sebe Finally breathin’ and finding love
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovo je tekst pobedničke pesme Montesonga "Nova zora" Tamara Živković će na Evroviziji pevati ove moćne reči koje nose snažnu…

Ovo je tekst pobedničke pesme Montesonga "Nova zora" Tamara Živković će na Evroviziji pevati ove moćne reči koje nose snažnu poruku svim ženama

Blic pre 3 sata
Pobednica Montesonga je Tamara Živković, ona će predstavljati Crnu Goru na Evroviziji 2026.

Pobednica Montesonga je Tamara Živković, ona će predstavljati Crnu Goru na Evroviziji 2026.

Blic pre 4 sati
Zvezda Granda smršala skoro 90 kilograma i niko je ne prepoznaje Takmiči se u finalu Montesonga: Operisala želudac, a sad…

Zvezda Granda smršala skoro 90 kilograma i niko je ne prepoznaje Takmiči se u finalu Montesonga: Operisala želudac, a sad zablistala u beloj haljini

Blic pre 5 sati
Finale Montesong 2025. Crna Gora večeras bira svog predstavnika na Evroviziji: Poznata lica među finalistima

Finale Montesong 2025. Crna Gora večeras bira svog predstavnika na Evroviziji: Poznata lica među finalistima

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvrovizijaEurosongEvrosongmontesong

Zabava, najnovije vesti »

Kad vidite šta omekšivač radi veš-mašini, odmah ćete prestati da ga koristite: Majstor je rastavio u delove i svima se želudac…

Kad vidite šta omekšivač radi veš-mašini, odmah ćete prestati da ga koristite: Majstor je rastavio u delove i svima se želudac okrenuo

Kurir pre 51 minuta
Ovo je moćan tekst pobednice Montesonga Tamare Živković: Reči nose jaku poruku posvećenu ženama

Ovo je moćan tekst pobednice Montesonga Tamare Živković: Reči nose jaku poruku posvećenu ženama

Telegraf pre 2 sata
Na Montesongu nastupa pevačica koja je iznela šok tvrdnje o Milici Todorović pre nekoliko godina: "Znala je da sa sam trudna…

Na Montesongu nastupa pevačica koja je iznela šok tvrdnje o Milici Todorović pre nekoliko godina: "Znala je da sa sam trudna dok je spavala sa mojim mužem"

Blic pre 4 sati
Evo ko su rođeni brat i sestra Jovane Jeremić! Predrag je stariji 15 godina, a Milica je lepa plavuša: "Dobila je stan od…

Evo ko su rođeni brat i sestra Jovane Jeremić! Predrag je stariji 15 godina, a Milica je lepa plavuša: "Dobila je stan od roditelja, a ja ništa"

Blic pre 4 sati
"Kakva domaćica za poželeti" Mirka Vasiljević pokazala kako provodi savršenu nedelju: Ovako glumica puni baterije daleko od…

"Kakva domaćica za poželeti" Mirka Vasiljević pokazala kako provodi savršenu nedelju: Ovako glumica puni baterije daleko od kamera

Blic pre 3 sata