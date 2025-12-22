Ovo je moćan tekst pobednice Montesonga Tamare Živković: Reči nose jaku poruku posvećenu ženama

Tamara Živković predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji 2026. pesmom "Nova zora".

Ona je odlukom publike i stručnog žirija osvojila najviše glasova i ove godine će se boriti za prvo mesto na Eurosongu. Ovogodišnja crnogorska pobednica priznala je da pesma nosi snažnu poruku i govori o snazi i prkosu jakih žena. U nastavku teksta su stihovi pesme: Ko je ovde ko? Ma kraj je Moj je jači hod, za dalje Iz srca sad vadim olovo Sve je gotovo, sve je gotovo Lepe žene, jake kao stene, žene Lepe žene, lepe su zbog sebe Finally breathin’ and finding love