Putinov izaslanik javio se sa sastanka sa Kušnerom i Vitkofom u SAD: Dobra atmosfera u golf klubu

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Pregovori u Majamiju odvijaju se u konstruktivnoj atmosferi, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, prenosi Raša tudej (RT).

Dmitrijev je u subotu doputovao u Majami na pregovore o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa. „Diskusije protiču konstruktivno“, poručio je Dmitrijev ruskim novinarima, najavljući da će sutra biti nastavljeni razgovori. Dmitrijev je ranije stigao u Majami i odmah se sa aerodroma uputio na sastanak sa predstavnicima SAD, koji je održan u jednom golf-klubu. Državni sekretar SAD Marko
