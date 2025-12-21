Putinov izaslanik javio se sa sastanka sa Kušnerom i Vitkofom u SAD: Dobra atmosfera u golf klubu

Pregovori u Majamiju odvijaju se u konstruktivnoj atmosferi, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, prenosi Raša tudej (RT).

Dmitrijev je u subotu doputovao u Majami na pregovore o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa. „Diskusije protiču konstruktivno“, poručio je Dmitrijev ruskim novinarima, najavljući da će sutra biti nastavljeni razgovori. Dmitrijev je ranije stigao u Majami i odmah se sa aerodroma uputio na sastanak sa predstavnicima SAD, koji je održan u jednom golf-klubu. Državni sekretar SAD Marko