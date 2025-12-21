Putinov čovek razbio neprijatnu tišinu! ''Vratite se sutra sa odgovorima''

U Majamiju je održana nova runda pregovora između ruske i američke delegacije o uslovima za okončanje rata u Ukrajini, ali bez vidljivog pomaka

Američki i ruski zvaničnici završili su u subotu novu rundu pregovora o Ukrajini u Majamiju, ali bez vidljivog napretka ka okončanju rata. Nakon celodnevnih razgovora iza zatvorenih vrata, nije bilo naznaka pomaka. Umesto konkretnih rešenja, američka delegacija Rusiji je uručila listu dodatnih pitanja i očekivanja, jasno stavljajući do znanja da je sledeći potez na Moskvi. Razgovori će se nastaviti u nedelju, kada se očekuje zvanično američko saopštenje. U