Najveća neto plata u Srbiji skoro 300.000 dinara: Poznato i ko je dobija, a zna se i koliki je prosek

Kurir pre 5 sati
Najveća neto plata u Srbiji skoro 300.000 dinara: Poznato i ko je dobija, a zna se i koliki je prosek

Ove podatke objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u svojoj publikaciji Trendovi, III kvartal 2025.

U odnosu na prethodni, tj. drugi kvartal 2025. godine zarada je nominalno niža za 0,1 odsto a realno za 1,1 odsto. Prosečna neto zarada za prvih devet meseci iznosila je 107.432 dinara i u odnosu na isti period prethodne godine, bila je nominalno veća za 11,1 odsto, a realno za 6,5 odsto. Nominalne zarade su se od početka godine kretale u skladu sa kretanjem realne ekonomije i budžeta, istovremeno se prilagođavajući tržišnim pokazateljima, tj. ponudi i potražnji
Gde su srpske plate u odnosu na region i EU: Pri vrhu zemalja Zapadnog Balkana, u Evropi ispod minimuma

Prosečna plata u trećem kvartalu ove godine oko 108.000 dinara

Najnoviji podaci RZS-a: Izgradnja zgrada beleži rast, dok na ostalim građevinama opada

Prosečna neto plata u trećem kvartalu 107.937 dinara

Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto

RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

Prosečna neto plata u III kvartalu 107.937 dinara, za 11,4 odsto veća nego pre godinu dana

