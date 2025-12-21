RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

Vrednost robe koju je Srbija izvezla u prvih devet meseci ove godine bila je veća za 8,9 odsto nego u istom periodu prošle godine, dok je vrednost uvoza povećana za 8,2 odsto, navodi se u publikaciji Republičkog zavoda za statistiku (RZS), Trendovi III kvartal 2025.

Na kretanje izvoza najviše je uticao rast od 9,6 odsto u prerađivačkoj industriji, koji je činio 87,8 odsto ukupnog izvoza. Sledi rudarstvo sa učešćem od 5,6 odsto a ostvarilo je kumulativni rast od 9,4 odsto. Prerađivačka industrija najviše je uticala i na rast uvoza. Njen rast je iznosio 5,5 odsto a učešće u ukupnom izvozu 72,9 odsto. Pozitivan spoljnotrgovinski saldo, odnosno suficit, u periodu januar-septembar, Srbija je ostvarila sa 12 evropskih zemalja i on