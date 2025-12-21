Nove mere socijalne zaštite Grad Loznica brine o porodicama u lozničkom kraju

LOZNICA – Na poslednjoj sednici Skupštine grada osim usvajanja odluke o roditelju –negovatelju, koji će ubuduće imati novčanu mesečnu nadoknadu, usvojene su i nove mere socijalne podrške za stanovnike Grada Loznice.

Dopunjene su odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u oblasti pomoći i nege u kući kao i oslobađanju naknade korišćenja grobnog mesta. Dosadašnjom odlukom uslugu pomoći i nege u kući imala su stara i nemoćna lica, žene starije od 60 i muškarci preko 65 godina u jednočlanim, ili višečlanim staračkim domaćinstvima, osobe sa invaliditetom koje žive same kao i porodice sa teško obolelim članom čije stanje zahteva stalnu fizičku negu, polupokretni, nepokretni.