Pucnjava ispred kafane, 10 mrtvih, isto toliko ranjenih! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta panika nedaleko od Johanesburga! (foto)

Naoružani napadači ubili su desetoro ljudi, a ranili još deset u napadu u naselju nedaleko od Johanesburga u Južnoj Africi, saopštila je policija u nedelju.

Ovo je druga masovna pucnjava u Južnoj Africi tokom decembra. Motiv napada u Bekersdejlu, oko 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, za sada nije poznat, rekli su policijski izvori agenciji Frans pres. - Neke žrtve su nasumično upucane na ulicama od strane nepoznatih napadača - navodi se u policijskom saopštenju. Napadači, koji su bili u dva vozila, "otvorili su vatru na goste u taverni i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja", saopštila