Pucnjava ispred kafane, 10 mrtvih, isto toliko ranjenih! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta panika nedaleko od Johanesburga! (foto)

Pucnjava ispred kafane, 10 mrtvih, isto toliko ranjenih! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta panika nedaleko od Johanesburga!

Kurir pre 1 sat  |  The Guardian/Preneo: V.M.)
Pucnjava ispred kafane, 10 mrtvih, isto toliko ranjenih! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta panika nedaleko od…

Naoružani napadači ubili su desetoro ljudi, a ranili još deset u napadu u naselju nedaleko od Johanesburga u Južnoj Africi, saopštila je policija u nedelju.

Ovo je druga masovna pucnjava u Južnoj Africi tokom decembra. Motiv napada u Bekersdejlu, oko 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, za sada nije poznat, rekli su policijski izvori agenciji Frans pres. - Neke žrtve su nasumično upucane na ulicama od strane nepoznatih napadača - navodi se u policijskom saopštenju. Napadači, koji su bili u dva vozila, "otvorili su vatru na goste u taverni i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja", saopštila
