Pucnjava iz vozila u Južnoj Africi, devetoro ubijeno

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Pucnjava iz vozila u Južnoj Africi, devetoro ubijeno

U pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Africi jutros je devet ljudi poginulo, a najmanje desetoro ranjeno. Pucnjava se dogodila nešto pre 1.00 u gradu Bekersdal, oko 50 kilometara zapadno od Johanesburga.

Oko 12 naoružanih ljudi otvorilo je vatru iz jednog kombija i jednog automobila na restoran, a zatim je nastavilo nasumično da puca po ulici. Policija je saopštila da su razbojnici, bežeći vozilima, neke ljude slučajno pogodili. U toku je potraga za osumnjičenima.
Ključne reči

Južna AfrikaAfrikapucnjava

