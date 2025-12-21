Pucnjava iz vozila u Južnoj Africi, devetoro ubijeno

U pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Africi jutros je devet ljudi poginulo, a najmanje desetoro ranjeno. Pucnjava se dogodila nešto pre 1.00 u gradu Bekersdal, oko 50 kilometara zapadno od Johanesburga.

Oko 12 naoružanih ljudi otvorilo je vatru iz jednog kombija i jednog automobila na restoran, a zatim je nastavilo nasumično da puca po ulici. Policija je saopštila da su razbojnici, bežeći vozilima, neke ljude slučajno pogodili. U toku je potraga za osumnjičenima.