Nasumično pucao na prolaznike u Johanesburgu: Ubijeno desetoro, isto toliko ranjenih

Naoružani napadač ubio je najmanje deset osoba i ranio još deset u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicama na ulicama, prenosi CBS. "Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", izjavila je portparolka policije Brenda Muridili. [IN PICTURES]: A shooting in Bekkersdal, near Johannesburg, has left ten people dead and ten others wounded. South African police say unknown gunmen randomly targeted some victims. pic.twitter.com/APBnDTWBc5 —
