Protest studenata u blokadi danas u Novom Pazaru: "Ili oni ili mi"

Studenti u blokadi organizovaće danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom "Ili oni ili mi", jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Studenti su na društvenoj mreži Instagram najavili da će okupljanje biti u 11 časova ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a u 11.52 biće održana pošta za stradale u padu nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu. Објава коју дели Blokada Dunp (@blokada.dunp) Glavni program je planiran za 17 časova, kada će se prisutnima obratiti studenti u blokadi. "Već više od godinu dana borimo se protiv nepravde, represije i pritisaka. Ali sada je došao