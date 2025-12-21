Severna Makedonija zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije

Novi magazin pre 3 sata  |  Beta
Severna Makedonija zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije

Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije objavila je danas da je zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije, jer su u tom voću pronađene larve i insekti.

"Zbog izmenjenih organoleptičkih svojstava i prisustva larvi i insekata, inspektor za hranu iz Agencije za hranu i veterinarstvo ove nedelje zabranio je uvoz 22,3 tone kivija namenjenih industrijskoj preradi i izdao rešenje kojim se naređuje njihovo bezopasno uništavanje", navodi se u saopštenju. Precizira se da se radi o 22.340 kilograma južnog voća uvezenog iz Srbije, za koje je organoleptičkim pregledom inspektora za hranu utvrđeno je da nije bezbedno za uvoz i
