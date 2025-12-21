Stanić: Sve opcije za NIS i dalje na stolu, energetika ostaje ključni izazov Srbije

BEOGRAD - Ekonomista i pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije Bojan Stanić rekao je danas da su sve opcije za Naftnu industriju Srbije i dalje otvorene i da je važno da NIS nastavi da funkcioniše zbog značaja za budžet, BDP, zaposlenost i energetski sistem.

On je poručio da energetika ostaje ključni izazov za Srbiju. ''Kada se kaže da smo korak do rešenja, to deluje ohrabrujuće, jer bi značilo da NIS nastavi da funkcioniše - da uzima sirovu naftu, prerađuje je i pokriva deo potreba domaćeg tržišta, kao i da se nastavi rad Petrohemije'', rekao je za Stanić. Podseća da su u prethodnim danima postojale informacije o pregovorima ruskog vlasnika sa potencijalnim kupcem udela, ali da još nema potvrde da će se tim putem ići.