Kancelarija za KiM: Neosnovano hapšenje Srbina nastavak nasilne kampanje Kurtija

Kancelarija za KiM saopštila je da je sinoć u svom domu naočigled porodice uhapšen Srbin Vidosav M, ističući da taj potez predstavlja jedan u nizu napada na Srbe u okviru nasilne predizborne kampanje koju vodi premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti. - Aljbin Kurti nastavio je danas svoju nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem Vidosava M, koji je večeras od strane Kurtijevih falangi kidnapovan i priveden. Vidosav M.