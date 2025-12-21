Libanski premijer: Prva faza razoružanja Hezbolaha biće gotova za nekoliko dana

Prva faza plana o konfiskovanju oružja libanskog pokreta Hezbolah južno od reke Litani biće završena za nekoliko dana, saopštio je libanski premijer Navaf Salam, prenosi danas Times of Israel.

Njegovo saopštenje usledilo je u trenutku dok traje zabrinutost da bi konflikt između Izraela i terorističke grupe Hezbolah, koju podržava Iran, mogao uskoro ponovo da izbije. Izrael i Liban su u novembru 2024. postigli sporazum o primirju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, okončavši sukobe koji su trajali više od godinu dana. Ovaj konflikt je znatno oslabio Hezbolah, navodi Times of Israel. Na osnovu sporazuma o primirju, libanska vojska treba da