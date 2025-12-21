Crno-bela dominacija: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Večernje novosti pre 2 sata
Crno-bela dominacija: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Futsaleri Partizana potvrdili su vrhunsku formu i u polufinalu Kupa Beograda savladali ekipu Crvene zvezde rezultatom 6:1. Jesenji šampion nije ostavio nimalo prostora večitom rivalu, zakazavši borbu za trofej u velikom finalu.

FOTO: Futsal klub Partizan Crno-beli su od samog starta nametnuli svoj ritam. Već u 5. minutu Ramić je načeo mrežu rivala, da bi samo pet minuta kasnije svojim drugim pogotkom duplirao prednost. Kada je Stanojević u 12. minutu pogodio za 3:0, bilo je jasno da Partizan potpuno kontroliše situaciju na terenu. Iako je Zvezda pokušavala da se vrati u meč, odbrana Partizana bila je na visini zadatka sve do same završnice, kada je usledila nova serija golova. U drugom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Jokić se oglasio posle poraza: „Mislim da je to dobro“

Jokić se oglasio posle poraza: „Mislim da je to dobro“

Sputnik pre 1 sat
Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Telegraf pre 2 sata
Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Dnevnik pre 3 sata
Ogromna katastrofa za Lejkerse! Povredio se Luka Dončić: Propustio celo drugo poluvreme protiv Klipersa, svi su zabrinuti, a…

Ogromna katastrofa za Lejkerse! Povredio se Luka Dončić: Propustio celo drugo poluvreme protiv Klipersa, svi su zabrinuti, a novih detalja još uvek nema...

Kurir pre 2 sata
Lebron Džejms ispred Majkla Džordana VIDEO

Lebron Džejms ispred Majkla Džordana VIDEO

B92 pre 3 sata
Jokić nije mogao sam, Hjuston trojkama pobedio Nagetse u "Bol areni"

Jokić nije mogao sam, Hjuston trojkama pobedio Nagetse u "Bol areni"

RTS pre 4 sati
Jokić progovorio o isključenju Adelmana: Zahvalan sam mu na podršci (VIDEO)

Jokić progovorio o isključenju Adelmana: Zahvalan sam mu na podršci (VIDEO)

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanFutsal

Sport, najnovije vesti »

Ostaje li Univerzum bez novih zvezda

Ostaje li Univerzum bez novih zvezda

BBC News pre 25 minuta
Futsal: U ponedeljak 22. decembra Srbija protiv Španije u Vranju

Futsal: U ponedeljak 22. decembra Srbija protiv Španije u Vranju

Jug press pre 30 minuta
Ocokoljić pred Krku: U utakmicu moramo da uđemo maksimalno skoncentrisani

Ocokoljić pred Krku: U utakmicu moramo da uđemo maksimalno skoncentrisani

RTS pre 40 minuta
Parkerov agent: "Igrač je profesionalan"

Parkerov agent: "Igrač je profesionalan"

Sportske.net pre 5 minuta
Nova povreda u Partizanu: Jedan se vraća, ali nova glavobolja za Ocokoljića!

Nova povreda u Partizanu: Jedan se vraća, ali nova glavobolja za Ocokoljića!

Hot sport pre 20 minuta