Crno-bela dominacija: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Futsaleri Partizana potvrdili su vrhunsku formu i u polufinalu Kupa Beograda savladali ekipu Crvene zvezde rezultatom 6:1. Jesenji šampion nije ostavio nimalo prostora večitom rivalu, zakazavši borbu za trofej u velikom finalu.

FOTO: Futsal klub Partizan Crno-beli su od samog starta nametnuli svoj ritam. Već u 5. minutu Ramić je načeo mrežu rivala, da bi samo pet minuta kasnije svojim drugim pogotkom duplirao prednost. Kada je Stanojević u 12. minutu pogodio za 3:0, bilo je jasno da Partizan potpuno kontroliše situaciju na terenu. Iako je Zvezda pokušavala da se vrati u meč, odbrana Partizana bila je na visini zadatka sve do same završnice, kada je usledila nova serija golova. U drugom