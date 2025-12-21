Ogromna katastrofa za Lejkerse! Povredio se Luka Dončić: Propustio celo drugo poluvreme protiv Klipersa, svi su zabrinuti, a novih detalja još uvek nema...

Kurir pre 1 sat
Ogromna katastrofa za Lejkerse! Povredio se Luka Dončić: Propustio celo drugo poluvreme protiv Klipersa, svi su zabrinuti, a…

Proslavljeni košarkaš Luka Dončić, doživeo je novu povredu, što je izazvalo zabrinutost u redovima Lejkersa.

Uznemirenje među Lejkersima traje već satima, nakon što se Dončić povredio tokom duela sa gradskim rivalom, Los Anđeles Klipersima. Slovenački as je nezgodu doživeo u drugoj četvrtini meča, posle čega se više nije vraćao na parket. Dončić je zbog povrede propustio čitavo drugo poluvreme protiv Klipersa, a za sada nema zvaničnih informacija o težini povrede niti o tome koliko bi mogao da odsustvuje, što dodatno pojačava nervozu u taboru Lejkersa. Slavili su Klipersi
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Crno-bela dominacija: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Crno-bela dominacija: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Večernje novosti pre 1 sat
Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Telegraf pre 1 sat
Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Dnevnik pre 1 sat
Lebron Džejms ispred Majkla Džordana VIDEO

Lebron Džejms ispred Majkla Džordana VIDEO

B92 pre 1 sat
Jokić krenuo na polaganje, pa "popio" strašnu blokadu! NBA liga ne pamti ovako nešto! Retko ko je uspeo da zaseni Srbina, ali…

Jokić krenuo na polaganje, pa "popio" strašnu blokadu! NBA liga ne pamti ovako nešto! Retko ko je uspeo da zaseni Srbina, ali ovom momku je to pošlo za rukom!

Kurir pre 2 sata
Jokić nije mogao sam, Hjuston trojkama pobedio Nagetse u "Bol areni"

Jokić nije mogao sam, Hjuston trojkama pobedio Nagetse u "Bol areni"

RTS pre 2 sata
Jokić posle poraza od Hjustona: "Možemo tako da kažemo, kao da je plej-of meč, ali to je način na koji oni igraju, to im je…

Jokić posle poraza od Hjustona: "Možemo tako da kažemo, kao da je plej-of meč, ali to je način na koji oni igraju, to im je zaštitni znak"

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos Anđelesluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Posle Zvezde, TSC iznenadio i OFK i na sjajan način završio turbulentnu polusezonu!

Posle Zvezde, TSC iznenadio i OFK i na sjajan način završio turbulentnu polusezonu!

Sportske.net pre 7 minuta
„Bori se za svoj posao, na klupi su sedeli i Ronaldo i Runi“

„Bori se za svoj posao, na klupi su sedeli i Ronaldo i Runi“

Sport klub pre 3 minuta
Lindzi Von kao vino, ali Sofija Gođa je pobednica

Lindzi Von kao vino, ali Sofija Gođa je pobednica

Sport klub pre 8 minuta
Podgorički „studenti“ ponovo mučili Dubai, ali…

Podgorički „studenti“ ponovo mučili Dubai, ali…

Sport klub pre 8 minuta
Tuča omraženog „jutjubera“ i UFC šampiona šokirala svet – pokušao da ponizi MMA legendu pa jedva izvukao živu glavu VIDEO…

Tuča omraženog „jutjubera“ i UFC šampiona šokirala svet – pokušao da ponizi MMA legendu pa jedva izvukao živu glavu VIDEO

Nova pre 8 minuta