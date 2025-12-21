Ogromna katastrofa za Lejkerse! Povredio se Luka Dončić: Propustio celo drugo poluvreme protiv Klipersa, svi su zabrinuti, a novih detalja još uvek nema...

Proslavljeni košarkaš Luka Dončić, doživeo je novu povredu, što je izazvalo zabrinutost u redovima Lejkersa.

Uznemirenje među Lejkersima traje već satima, nakon što se Dončić povredio tokom duela sa gradskim rivalom, Los Anđeles Klipersima. Slovenački as je nezgodu doživeo u drugoj četvrtini meča, posle čega se više nije vraćao na parket. Dončić je zbog povrede propustio čitavo drugo poluvreme protiv Klipersa, a za sada nema zvaničnih informacija o težini povrede niti o tome koliko bi mogao da odsustvuje, što dodatno pojačava nervozu u taboru Lejkersa. Slavili su Klipersi