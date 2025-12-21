Oglasio se Vitkof: Otkrio kako su protekli pregovori SAD i Kijeva

Večernje novosti pre 42 minuta
Oglasio se Vitkof: Otkrio kako su protekli pregovori SAD i Kijeva

Sjedinjene Američke Države i Ukrajina razgovarale su u Majamiju o mirovnom planu i bezbednosnim garancijama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i dodao da su pregovori bili produktivni i konstruktivni.

Foto: Tanjug/AP „U poslednja tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa američkim i evropskim partnerima“, napisao je Vitkof na društvenoj mreži Iks. On je istakao da bi rešavanje sukoba u Ukrajini trebalo da dovede ne samo do prekida borbenih dejstava, već i da postane osnova za stabilnu budućnost. „Naš zajednički prioritet je da zaustavimo ubijanje, osiguramo garantovanu bezbednost i stvorimo uslove za
Završeni razgovori Amerikanaca i Ukrajinaca na Floridi: Fokus je bio na ova četiri dokumenta

Kurir pre 27 minuta
Uživo Niče "zid smrti"; Saveznici Rusima šalju oružje; Pregovori u punom jeku FOTO/VIDEO

B92 pre 7 minuta
Ukrajini stiže 90 milijardi evra pomoći; Zelenski: Rusija mora da plati za svoj rat

B92 pre 12 minuta
Zelenski: Protekla nedelja istorijska za Ukrajinu, obezbeđeno 90 milijardi evra

RTV pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA - Moskva: Predlozi Ukrajine i EU prilično nekonstruktivni

RTV pre 1 sat
Vitkof: Pregovori SAD i Kijeva bili produktivni i konstruktivni

Sputnik pre 1 sat
Rusi oteli oko 50 Ukrajinaca, deportovali ih preko granice: Vlada opšta panika, naređene hitne evakuacije

Mondo pre 1 sat
Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Danas pre 2 minuta
"To nema veze s Trampom" oglasio se zamenik američkog saveznog tužioca o uklanjanju fotografija iz dosijea o Epstajnu

Blic pre 47 minuta
"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

Blic pre 2 minuta
Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gdje je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde…

Danas pre 42 minuta
NATO je upravo objavio plan koji će Putinu zagorčati život. Stići će sa tri strane, a o njima se priča samo u tajnosti.

Blic pre 57 minuta