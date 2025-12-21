Oglasio se Vitkof: Otkrio kako su protekli pregovori SAD i Kijeva

Sjedinjene Američke Države i Ukrajina razgovarale su u Majamiju o mirovnom planu i bezbednosnim garancijama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i dodao da su pregovori bili produktivni i konstruktivni.

Foto: Tanjug/AP „U poslednja tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa američkim i evropskim partnerima“, napisao je Vitkof na društvenoj mreži Iks. On je istakao da bi rešavanje sukoba u Ukrajini trebalo da dovede ne samo do prekida borbenih dejstava, već i da postane osnova za stabilnu budućnost. „Naš zajednički prioritet je da zaustavimo ubijanje, osiguramo garantovanu bezbednost i stvorimo uslove za