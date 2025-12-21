Zvezda potvrdila rastanak – oglasio se i Milojević

Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da je,sporazumno raskinut ugovor sa Vladanom Milojevićem, koji više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba.

Saopštenje FK Crvena zvezda koje je pušteno u nedelju prenosimo u celosti, bez redakcijskih izmena. „Vladan Milojević se pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz reči iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obeležile njegov odlazak. Od prvog do poslednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i