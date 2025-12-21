Zvezda potvrdila rastanak – oglasio se i Milojević

Zvezda potvrdila rastanak – oglasio se i Milojević
Vesti online pre 2 sata | Sputnik, Vesti online (J. V.)
Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da je,sporazumno raskinut ugovor sa Vladanom Milojevićem, koji više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba.
Saopštenje FK Crvena zvezda koje je pušteno u nedelju prenosimo u celosti, bez redakcijskih izmena. „Vladan Milojević se pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz reči iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obeležile njegov odlazak. Od prvog do poslednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i