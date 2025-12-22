Uživo raspalile rakete po vojnicima u Ukrajini. Stižu nove zastrašujuće vesti sa fronta: Pešadija je uništena!

Alo pre 20 minuta
Uživo raspalile rakete po vojnicima u Ukrajini. Stižu nove zastrašujuće vesti sa fronta: Pešadija je uništena!

Sukob u Ukrajini, 1.398. dan

Ruski PVO presreo 41 ukrajinski dron tokom noći. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da ukrajinski pregovarački tim na Floridi detaljno razrađuje svaku tačku dokumenata o završetku rata. EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV
Vitkof sa Floride: Zajednički prioritet je kraj rata; Ušakov: Rusija očekuje da se sporazumi postignuti na Aljasci poštuju

RTS pre 55 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Novi ruski napadi na Odesu: Jedna osoba povređena, oštećen ključni infrastrukturni objekat

Euronews pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ušakov: Rusija očekuje da se sporazumi postignuti na Aljasci poštuju; Vitkof sa Floride: Zajednički…

RTV pre 1 sat
Ruske snage oborile 41 ukrajinski dron tokom noći

RTV pre 1 sat
"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

Blic pre 9 sati
Ključne reči

UkrajinaDronVladimir Zelenski

„Ova jesen u SAD podseća na jesen 1938. u nacističkoj Nemačkoj“: Američki istoričar o deportovanju demokratije Sjedinjenih…

Danas pre 50 minuta
Dmitrijev objavio gde bi mogli biti održani sledeći pregovori o Ukrajini /foto/

Sputnik pre 20 minuta
Su-57 izveo prvi let sa motorom pete generacije

Sputnik pre 40 minuta
Čistka! Tramp povlači ambasadore iz okruženja Srbije! U Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji Bajdenov kadar preživeo prvi udar, u…

Kurir pre 0 minuta
(Foto) Otac i sin mesecima planirali teroristički napad na plaži u Sidneju! Policija objavila nikad viđene fotografije…

Blic pre 0 minuta