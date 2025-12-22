Uživo raspalile rakete po vojnicima u Ukrajini. Stižu nove zastrašujuće vesti sa fronta: Pešadija je uništena!
Sukob u Ukrajini, 1.398. dan
Ruski PVO presreo 41 ukrajinski dron tokom noći. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da ukrajinski pregovarački tim na Floridi detaljno razrađuje svaku tačku dokumenata o završetku rata.