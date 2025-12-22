Drama zbog glasanja na Montesongu: Oglasila se i Nina Žižić

Nakon javnog obraćanja Krstinje Todorović zbog glasanja na Montesongu, oglasila se i predsednica žirija, pevačica Nina Žižić.

Ovogodišnja predstavnica Crne Gore na Evroviziji i predsednica žirija Montesonga koji je održan u nedelju, Nina Žižić, odgovorila je na komentar takmičarke Krstinje Todorović, povodom glasanja na ovom festivalu. Ona se obratila putem Instagrama, pomenuvši glasanje na Montesongu. Naime, pobedu na Montesongu i priliku da predstavlja Crnu Goru na Evroviziji 2026. godine dobila je Tamara Živković, nakon sabiranja glasova žirija i publike. Ipak nakon završenog