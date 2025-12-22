Tristan se opustio - "zalepio" Vembanjamu VIDEO

Košarkaši San Antonija slavili su kao gosti u Vašingtonu (124:113), u meču NBA lige.

Tristan Vukčević je u redovima poraženog tima imao učinak od 18 poena (8/19 iz igre, 2/9 za tri, 0/2 penali), devet skokova i tri blokade. Jednu je udario i Viktoru Vembanjami, što je izazvalo pažnju košarkaške javnosti. Takođe, nije se libio ni da šutira iz svih pozicija. Od Vukčevića, kod Vizardsa je efikasniji bio još samo Tre Džonson sa 19 poena i sedam skokova. Kod Sparsa, najbolji je bio Dieron Foks sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, Luk Korne je