Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

RTS pre 23 minuta
Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

Košarkaši Orlanda pobedili su na gostovanju ekipu Los Anđeles klipersa rezultatom 111:109 (29:25, 28:28, 31:36, 23:20) u NBA ligi.

Nakon što su u prvoj utakmici posle Ol-star pauze neočekivano nadigrali ekipu Denvera, košarkaši Los Anđeles klipersa zaređali su dva poraza. Savladali su ih prvo Lejkersi, a sada i Orlando. Gosti su slavili u "Intuit domu" iako su za 48 minuta košarke pogodili svega osam trojki iz 23 pokušaja, i to samo tri dana nakon što su sa 27 pogodaka protiv Sakramenta postavili novi rekord franšize. Meč je bio izjednačen i uzbudljiv do poslednjeg zvuka sirene. Nijedan tim
Ključne reči

KošarkaNBASakramentoLos AnđelesDenver

