(Foto) Dmitrijev je upravo ponovio putinovu poruku sa aljaske: Okončani razgovori u Majamiju, oglasio se ruski izaslanik

Blic pre 16 minuta
Tokom sastanka na Aljasci, Putin je pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da dođe u Moskvu na razgovore koristeći istu frazu na engleskom U nedelju su prvo održani razgovori ukrajinske i američke delegacije, nakon čega su održani razgovori američke i ruske delegacije.

Specijalni predstavnik predsednika Rusije i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev završio je u nedelju dvodnevne razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba i otputovao iz Majamija, javio je TASS. Na svojoj stranici na platformi "X" Dmitrijev je objavio selfi uz pozadinu zalaska sunca u Majamiju. Na fotografiji nosi belu majicu sa ruskim grbom, natpisom "Sledeći put u Moskvi" i
Sputnik pre 21 minuta
Politika pre 11 minuta
Telegraf pre 15 minuta
MoskvaRusijaDonald Tramp

