Doktori savetuju: Ako udišete zagađen vazduh, jedite ovu hranu

Danas pre 51 minuta  |  Danas online
Doktori savetuju: Ako udišete zagađen vazduh, jedite ovu hranu

Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo izdao je smernice za ishranu u zimskom periodu, namenjene stanovnicima urbanih sredina sa povećanim zagađenjem vazduha.

U preporukama se ističe veći unos povrća poput kupusa, brokolija i spanaća, zatim paprike, kao i voća među kojima su citrusi, kivi i jabuke, uz dodatak orašastih plodova i semenki. Tokom zimskih meseci stanovnici urbanih sredina veoma često su izloženi povišenim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu, što nepovoljno utiče pre svega na disajne i kardiovaskularne funkcije, ali i na opšte zdravlje, piše Klix. Pored standardnih javnozdravstvenih preporuka koje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ako ste u sredini sa zagađenim vazduhom: Objavljene preporuke kako da se hraniti u tom slučaju

Ako ste u sredini sa zagađenim vazduhom: Objavljene preporuke kako da se hraniti u tom slučaju

Radio 021 pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Zdravlje, najnovije vesti »

Ako ste u sredini sa zagađenim vazduhom: Objavljene preporuke kako da se hraniti u tom slučaju

Ako ste u sredini sa zagađenim vazduhom: Objavljene preporuke kako da se hraniti u tom slučaju

Radio 021 pre 16 minuta
Doktori savetuju: Ako udišete zagađen vazduh, jedite ovu hranu

Doktori savetuju: Ako udišete zagađen vazduh, jedite ovu hranu

Danas pre 51 minuta
Kako spavanje uz i najmanju svetlost utiče na zdravlje

Kako spavanje uz i najmanju svetlost utiče na zdravlje

N1 Info pre 8 sati
Prskate kapi u nos pre odlaska u krevet, a ne možete da spavate? Ovo je odgovor

Prskate kapi u nos pre odlaska u krevet, a ne možete da spavate? Ovo je odgovor

B92 pre 9 sati
Tajna dugovečnosti možda se krije u omiljenoj poslastici

Tajna dugovečnosti možda se krije u omiljenoj poslastici

Vesti online pre 10 sati