Doktori savetuju: Ako udišete zagađen vazduh, jedite ovu hranu

Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo izdao je smernice za ishranu u zimskom periodu, namenjene stanovnicima urbanih sredina sa povećanim zagađenjem vazduha.

U preporukama se ističe veći unos povrća poput kupusa, brokolija i spanaća, zatim paprike, kao i voća među kojima su citrusi, kivi i jabuke, uz dodatak orašastih plodova i semenki. Tokom zimskih meseci stanovnici urbanih sredina veoma često su izloženi povišenim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu, što nepovoljno utiče pre svega na disajne i kardiovaskularne funkcije, ali i na opšte zdravlje, piše Klix. Pored standardnih javnozdravstvenih preporuka koje