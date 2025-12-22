Tramp imenovao specijalnog izaslanika: „Džef razume koliko je neophodan Grenland“

Predsednik SAD Donald Tramp juče je imenovao guvernera savezne države Luizijane Džefa Landrija za specijalnog američkog izaslanika za Grenland, velike danske poluautonomne teritorije za koju je ranije rekao da SAD treba da je preuzmu. „Džef razume koliko je neophodan Grenland za našu nacionalnu bezbednost i snažno će unaprediti interese naše zemlje za (osiguranje) bezbednosti, sigurnosti i preživljavanje naših saveznika, zapravo i sveta“, rekao je Tramp uz objavu