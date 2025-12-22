Nakon što je imenovao specijalnog izaslanika, Danska poručila Trampu da poštuje njen teritorijalni integritet

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Nakon što je imenovao specijalnog izaslanika, Danska poručila Trampu da poštuje njen teritorijalni integritet

Danski ministar spoljnih poslova izjavio je da njegova zemlja insistira da svi, uključujući i SAD, moraju da poštuju teritorijalni integritet kraljevine Danske.

On je to rekao posle objave američkog predsednika Donalda Trampa o imenovanju guvernera američke države Luizijane za specijalnog izaslanika za Grenland. Tramp je juče objavio da imenjuje guvernera Luizijane Džefa Landrija za specijalnog izaslanika za Grenland, velike danske poluautonomne teritorije za koju je ranije rekao da SAD treba da je preuzmu. Tramp je u objavi imenovanja rekao da Landri razume koliko je Grenland neophodan za nacionalnu bezbednost SAD. Danski
Ključne reči

GuvernerDanskaGrenlandDonald Tramp

