Danska besna zbog Trampovog imenovanja specijalnog izaslanika za Grenland: Ambasadora SAD čeka "vruća stolica"

Danska je najavila da će pozvati američkog ambasadora na razgovor nakon što je Donald Tramp objavio da je imenovao posebnog izaslanika za Grenland, dansku autonomnu teritoriju koju je preteći najavljivao da bi mogao anektirati. "Duboko sam ogorčen zbog imenovanja i izjave, koje smatram potpuno neprihvatljivim", rekao je danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen u intervjuu za TV2, dodajući da će Ministarstvo spoljnih poslova u narednim danima pozvati