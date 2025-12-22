Đilas: Putin smatra da ono na šta se poziva Rusija, Srbija nema pravo da se pozove

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Đilas: Putin smatra da ono na šta se poziva Rusija, Srbija nema pravo da se pozove
Predsednik SSP Dragan Đilas ocenio je da je svojevremeno kroz Srbiju trebalo da prođe gasovod Južni tok, ali da EU nije dozvolila njegovu gradnju, na šta su Rusi rekli da je to viša sila i da na to ne mogu da utiču, a sada kada Amerikanci kažu da ne može NIS, u kome su Rusi vlasnici, da nastavi da radi, što je takođe, kako dodaje, viša sila, izgleda da predsednik Rusije Vladimir Putin tako ne misli, odnosno, očigledno smatra da na ono na šta se poziva Rusija Srbija
Ključne reči

Dragan ĐilasVladimir PutinSSPJužni tokEURusija

