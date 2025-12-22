Preminuo pevač Kris Rija

Poznati pevač Kris Rija preminuo je danas u 74. godini, saopštio je portparol njegove porodice.

U saopštenju se navodi da je preminuo mirno u bolnici, nakon kratke bolesti, objavio je Gardijan. Rija je na 25 studijskih albuma spajao bluz, pop, soul i soft rok, a među njegovim najvećim hitovima su "The Road to Hell", naslovna pesma istoimenog albuma koji je dospeo na prvo mesto britanske top-liste, zatim "Driving Home for Christmas", pesma koja je postala bezvremenski praznični klasik, kao i numere "On the Beach" i "Josephine", koje su stekle veliku