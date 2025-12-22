Vreme danas: Umereno oblačno, sa sunčanim intervalima

Vreme danas: Umereno oblačno, sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti umereno oblačno vreme, sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru magla i niska oblačnost, koja će se na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana. Na istoku Srbije ponegde sipeća kiša. Vetar u većem delu zemlje slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva do četiri, a najviša dnevna od četiri do osam. U Beogradu tokom jutra magla i niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, jugoistočni.
