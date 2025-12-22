Nova upozorenja za vozače

Tokom prethodnog dana na putevima u Kolubarskom okrugu dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice teže, a jedno lakše povređeno.

Zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika na svim važnijim putnim pravcima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, uključujući granične prelaze i naplatne stanice, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. S obzirom na vremenske uslove i čestu pojavu magle u ovo doba godine, apelujemo na vozače da prilagode i smanje brzinu kretanja vozila, posebno ispred