POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U VALJEVU TOKOM PRAZNIKA

Iz Policijske uprave Valjevo saopšteno je da su se tokom prethodnog dana na putevima u Kolubarskom okrugu dogodile 4 saobraćajne nezgode, u kojima je 1 lice teže i 1 lice lakše povređeno.

Takođe je najavljeno da će Saobraćajna policija u Valjevu pojačano kontrolisati saobraćaj tokom praznika kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja. “Zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika na svim važnijim putnim pravcima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, uključujući granične prelaze i naplatne stanice, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. S