POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U VALJEVU TOKOM PRAZNIKA

Valjevska posla pre 38 minuta
POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U VALJEVU TOKOM PRAZNIKA

Iz Policijske uprave Valjevo saopšteno je da su se tokom prethodnog dana na putevima u Kolubarskom okrugu dogodile 4 saobraćajne nezgode, u kojima je 1 lice teže i 1 lice lakše povređeno.

Takođe je najavljeno da će Saobraćajna policija u Valjevu pojačano kontrolisati saobraćaj tokom praznika kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja. “Zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika na svim važnijim putnim pravcima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, uključujući granične prelaze i naplatne stanice, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. S
Otvori na valjevskaposla.info

Povezane vesti »

Kako najlakše da izbegnete zastoje ako putujete negde za praznike?

Kako najlakše da izbegnete zastoje ako putujete negde za praznike?

Kamatica pre 48 minuta
PU Zaječar: U protekloj nedelji sedam saobračajnih nezgoda

PU Zaječar: U protekloj nedelji sedam saobračajnih nezgoda

Glas Zaječara pre 48 minuta
Policija apeluje na oprez u saobraćaju tokom praznika

Policija apeluje na oprez u saobraćaju tokom praznika

Pirotske vesti pre 23 minuta
Oglasili se iz "Puteva Srbije": Kreću gužve širom Srbije

Oglasili se iz "Puteva Srbije": Kreću gužve širom Srbije

Blic pre 38 minuta
Osam saobraćajnih nezgoda na području PU Pirot tokom protekle sedmice

Osam saobraćajnih nezgoda na području PU Pirot tokom protekle sedmice

Pirotske vesti pre 28 minuta
Nova upozorenja za vozače

Nova upozorenja za vozače

ObjektiVa pre 1 sat
STIŽU PRAZNICI, ALI I SAOBRAĆAJNI KOLAPS: Kako da kroz naplatne stanice prođete bez zastoja

STIŽU PRAZNICI, ALI I SAOBRAĆAJNI KOLAPS: Kako da kroz naplatne stanice prođete bez zastoja

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Valjevo

Regioni, najnovije vesti »

Mladi vaterpolisti kragujevačkog Radničkog osvojili Kup Srbije

Mladi vaterpolisti kragujevačkog Radničkog osvojili Kup Srbije

RTK pre 3 minuta
KMF 92 Užice pobedio Lapovo posle preokreta (VIDEO)

KMF 92 Užice pobedio Lapovo posle preokreta (VIDEO)

Zoom UE pre 2 minuta
Pajaziti: Bujanovački srednjoškolci dobijaju stipendije

Pajaziti: Bujanovački srednjoškolci dobijaju stipendije

Bujanovačke pre 2 minuta
Protekle sedmice vazduh u Šapcu bio prekomerno zagađen svih sedam dana!

Protekle sedmice vazduh u Šapcu bio prekomerno zagađen svih sedam dana!

Šabačke novosti pre 3 minuta
Završena rekonstrukacija puta za Gaj u Mojsinju

Završena rekonstrukacija puta za Gaj u Mojsinju

Glas Zapadne Srbije pre 3 minuta