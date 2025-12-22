Uhapšen bivši crnogorski ministar!

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović uhapšen je ovog ponedeljka po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, saznaju "Vijesti".

Simović je uhapšen jutros u Nikšiću, ali "Vijesti" za sada nemaju podatke koja je nova istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret. Nekadašnji prvi čovek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako veruje Specijalno državno tužilaštvo (SDT), pričinjena šteta državi od 300.000 evra. Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja