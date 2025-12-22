Mediji: Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Crne Gore Milutin Simović

Crnogorska policija uhapsila je jutros Milutina Simovića, ministra poljoprivrede iz perioda vladavine Demokratske partije socijalista (DPS), potvrdio je za Radio televiziju Crne Gore (RTCG) njegov pravni zastupnik.

Mediji navode da je Simović uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SPO), ali nije poznato šta se nekadašnjem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja stavlja na teret. Simović je dugo godina vodio resor poljoprivrede u vreme vladavine DPS-a, a bio je i potpredsednik Vlade. Poslednji put vodio je taj resor u mandatu od 2016. do 2020. godine. Privođen je i u decembru prošle godine u okviru istrage o navodno nezakonitoj isplati novca iz agro budžeta kojom