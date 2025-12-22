Uhapšen Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede Crne Gore

Nedeljnik pre 36 minuta
Uhapšen Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede Crne Gore

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, saznaju Vijesti.

Kako javljaju Vjesti, Simović je uhapšen jutros u Nikšiću ali za sada nema podataka koja je nova istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret. PRONEVERA NOVCA IZ AGROFONDA Simović je već hapšen 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako navode iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Crne Gore, budžet oštećen za 300.000 eura. Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i
