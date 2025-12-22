(FOTO) Uhapšen bivši crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović

Newsmax Balkans pre 4 sati
(FOTO) Uhapšen bivši crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović

Nekadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović uhapšen je u Nikšiću, potvrdio je njegov advokat Miroslav Adžić za Newsmax Balkans.

Kako je rečeno Simović je na saslušanju u Specijalnom policijskom odjeljenju u Podgorici. Simović je, navodi se, uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva ali, za sada, nema informacija šta se Simoviću stavlja na teret. Nekada prvi čovek resora poljoprivrede bio hapšen 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako veruje Specijalno državno tužilaštvo, pričinjena šteta državi od 300.000 evra, prenose Vijesti. Milutin
