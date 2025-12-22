"Htela je da se ubije" Oglasila se Hanina majka, iznela strašne optužbe na račun Site Ahmić: "Monstruozno"

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji borave u "Eliti 9" međutim, njihove porodice u realnosti vode rat. već mesecima Sita Ahmić iznosi optužbe na račun svoje snajke ali i njene porodice a sada s eoglasila i Jelena, majka Hane Duvnjak sa kojom je Sitin sin u braku.

Jelena je iznela svoju stranu priče o sukobu sa porodicom svog zeta. - Niko mi ne preti, ali Grofica sada iznosi svašta po društvenim mrežama, to je jedino. Svašta je Grofica izgovarala na račun moje ćerke. Ono što nisam znala, kada je reč o mojoj ćerki i svega što je iznosila u ''Eliti'' je da joj je Sita rekla da će je ras*oriti, to zaista nisam znala. Sita to negira, ali ipak priznaje da je imala zabranu prilaska Neriu i Hani. Što bi imala zabranu prilaska, ako