Nigerija: Oslobođeno još 130 učenika otetih iz katoličke škole

Nigerijske vlasti saopštile su danas da je oslobođeno još 130 učenika koji su kidnapovani iz jedne katoličke škole u novembru, nakon što je ranije ovog meseca oslobođeno njih 100.

Portparol nigerijskog predsednika Bole Tinubua potvrdio je na društvenoj mreži X da su sada svi oteti učenici oslobođeni, prenosi Gardijan. Krajem novembra, naoružani napadači oteli su više stotina učenika i osoblja iz katoličkog internata Sveta Marija u državi Niger. U Nigeriji je nedavno došlo do novog talasa masovnih otmica, nakon što je je islamistička militantna grupa Boko Haram 2014. kidnapovala učenice u gradu Čibok, podsetio je list. Nije poznat tačan broj